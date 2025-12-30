Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye Somali’de uzay limanı kuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin filosuna iki yeni derin deniz sondaj gemisieklendiğini duyurdu ve bu gemilerden birisinin Somali açıklarında görev alacağını belirtti.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Somali’nin terörle mücadelesinde desteğimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Türkiye olarak filomuza 2 yeni derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirledik. Birisi Somali’de diğeri de Karadeniz’de olacak.”