Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geldi. Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, Zelenskiy'i törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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