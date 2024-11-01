Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Irak'ın doğruluk tarihi ve kültürel bağlarla bağlantılı iki komşu ülke olduğunu, ikili ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi gibi iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin her iki eğitimin önemli faydalar sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün hem Türkiye hem de Irak için güvenlik tehdidinin oluşturduğunu vurguladı ve tüm terör seçeneklerine karşı ayrımcılıklara karşı gözetilmeden yürütülecek mücadelenin, iki ülkenin huzur ve istikrarına katkı sağlanacağını ifade etti. Erdoğan, Irak'ta PKK/KCK terör örgütüyle mücadele konusunda olumlu adımlar beklediğini belirtti.

Bölgesel güvenlik konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in giderek artan saldırganlığının hem bölgesel hem de dünya barışı için tehdit oluşturulduğunu söyledi. Erdoğan, barışı ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeler olmak üzere uluslararası toplumsal dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini, Türkiye'nin barış çabalarını sürdüreceğini vurguladı.