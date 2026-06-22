Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, gerçekleştirilen bu görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

ERDOĞAN'DAN ABD-İRAN MUTABAKATINA DESTEK VE SABOTAJ UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL BARIŞ VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.

CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul yeni bölümde neler olacak?CANLI İZLE: Altı Üstü İstanbul yeni bölümde neler olacak?Medya
CANLI İZLE: Grup liderliği için dev kapışma! Arjantin - Avusturya maçının ilk 11'leri belli oldu!CANLI İZLE: Grup liderliği için dev kapışma! Arjantin - Avusturya maçının ilk 11'leri belli oldu!Spor
Gaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! SunExpress uçağı bir anda arızalandı: Pist kapatıldı, seferler durduGaziantep Havalimanı'nda korku dolu anlar! SunExpress uçağı bir anda arızalandı: Pist kapatıldı, seferler durduGündem
cumhurbaşkanı erdoğan Mesud Pezeşkiyan iran abd israil
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
İstanbul'da anaokulunda çubuklu dayak skandalı!
81 ile suç örgütleriyle mücadele genelgesi gönderildi
Eyüpsultan'da pastanede doğal gaz kaçağı
Önemli açıklamalar
16 ilde milyonluk yasa dışı bahis operasyonu
13 yıl sonra yenilenen fay haritasında korkutan rakam!
Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın
Uzmanlardan çok ciddi kene ve sivrisinek uyarısı!
"Alevi de biziz Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz"
Çok Okunanlar
1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 600 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Hava durumu alarmları peşe peşe geldi! Hava durumu alarmları peşe peşe geldi!
Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları Emekli ve memur maaş tablosu sızdı! İşte unvan unvan kuruşu kuruşuna yeni temmuz zamları
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı! İşte 22 Haziran canlı altın fiyatları
Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın Bugün o illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın