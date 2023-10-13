Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e Uçak Gönderen ABD'ye Tepki Gösterdi

Milli Savunma Bakanı Güler, taraflara itidal ve uzlaşı çağrısı yaptı. Bir yandan Filistin diplomasisi de sürerken; Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü... İsrail-Filistin hattındaki gelişmeler Ankara’da yakından takip ediliyor. İşte gün boyu yapılan açıklamalar ve temaslar.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya Bay Amerika; Amerikan Nireee Akdeniz, İsrail, Filistin nire, ne işin var senin orada?

ABD, İsrail bahanesiyle Akdeniz’e askeri yığınak yapıyor. Washington, Gazze’de katliam yapan İsrail’e her türlü desteği sağlamaya hazır savaş gemileri ve uçaklarını bölgeye sevk ediyor. İkinci bir Amerikan uçak gemisi filosu, cuma günü Virgina'dan yola çıkacak. Ayrıca çok sayıda savaş uçağı da Akdeniz ve Batı Asya’daki ABD üslerine konuşlandırılıyor.



İsrail-Filistin hattındaki sıcak gelişmeler ve ABD’nin bölgeye dönük adımları, Ankara’da da yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akdeniz’e uçak gemisi gönderen ABD’ye tepkisini yineledi.

- Amerika'nın Savaş Gemisi göndermesi barışa, diplomasiye hiçbir katkı sağlamıyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne zerre kadar saygıyı olanların, nasıl yardımda bulunacağını düşünmesi lazım ama bunların böyle bir derdi yok. Amerika Dışişleri Bakanı, benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor, 'İsrail'e Dışişleri Bakanı değil, Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum' diyor. Bu nasıl bir politikacı, nasıl bir yaklaşım?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin diplomasisini de sürdürüyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede, çatışmaların sonlandırılması için atılması gereken adımlar ele alındı. Erdoğan, Batılı ülkelerin, gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durması gerektiğini söyledi.



Dışişleri Bakanlığı’nden da İsrail’e tepki geldi. Bakanlık, Filistinlilerin Gazze’den göçe zorlanmasının insanlık dışı ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

- İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez. (...) 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur. İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Brüksel'de

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO toplantısı için bulunduğu Brüksel’den taraflara itidal ve uzlaşı çağrısı yaptı. Sivillere yönelik saldırıları kınayan Güler, “Temel hedefimiz, Gazze'deki çatışmanın diğer cephelere sıçramasının önlenmesi ve elbette sona erdirilmesidir" dedi. Güler, bölgede barışın ancak Bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkün olacağını belirtti.



Türkiye’den, Gazze'ye gönderilen gıda ve acil sağlık malzemeleri, Mısır’a ulaştı. Ancak, İsrail’in “vururuz” tehdidi nedeniyle yardımlar Gazze halkına gönderilemiyor.



