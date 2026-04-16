Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile İstanbul'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki stratejik eşgüdümü teyit etmek üzere Dolmabahçe’de görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; görüşmenin ana gündemini Ada üzerindeki dış askeri müdahaleler ve bölgedeki güncel gerilimler oluşturdu.

"AVRUPALI ASKERİ UNSURLAR KALICI OLMAMALI"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde İran eksenli bölgesel gerilimler gerekçe gösterilerek bazı Avrupa ülkeleri tarafından Kıbrıs Adası’na gönderilen askeri unsurlara dikkat çekti. Bu hareketliliğin risklerine değinen Erdoğan, "İran’daki savaş bahanesiyle Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini" vurguladı. Bu açıklama, Türkiye’nin Ada üzerindeki statüko ve güvenlik dengelerine yönelik hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

SAVUNMA KARARLILIĞI VE TAM DESTEK

Türkiye’nin KKTC’nin güvenliği noktasındaki garantörlük sorumluluğunu hatırlatan Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin korunması konusunda taviz verilmeyeceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduğunu ve Ada’daki Türk varlığına yönelik hiçbir ihlale izin verilmeyeceğini ifade etti.

ÜST DÜZEY KATILIM

Diplomatik temasların yürütüldüğü kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a devletin güvenlik ve diplomasi kurmayları eşlik etti. Görüşmede hazır bulunan isimler:

  • İbrahim Kalın: MİT Başkanı
  • Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
  • Akif Çağatay Kılıç: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı
  • Zafer Çubukcu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Zirve, Ankara’nın KKTC üzerindeki "aktif koruma" ve "stratejik derinlik" politikasının güncel bir teyidi olarak kayda geçti.

