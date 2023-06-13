Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den sonra Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

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Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Azerbaycan'a geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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