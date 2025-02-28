Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Dolmabahçe’de Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Ardından, iki lider arasında Ortak Siyasi Bildiri imza töreni düzenlendi. İmzaların atılmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde gerçekleştirilen görüşme hakkında bir ortak basın açıklaması yapılacak.