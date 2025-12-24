Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da meydana gelen uçak kazasının ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle el-Menfi’ye başsağlığı dileklerini ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enkaz bölgesinde yürütülen arama ve inceleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de ifade ettiği aktarıldı.