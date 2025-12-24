Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya’da meydana gelen uçak kazasının ardından Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapıldı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle el-Menfi’ye başsağlığı dileklerini ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enkaz bölgesinde yürütülen arama ve inceleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de ifade ettiği aktarıldı.

Marmara Üniversitesi akademik alım ilanı yayımladı: 50’den fazla profesör ve öğretim üyesi alınacakMarmara Üniversitesi akademik alım ilanı yayımladı: 50’den fazla profesör ve öğretim üyesi alınacakYaşam
Sadettin Saran gözaltına alındı… Ali Koç’tan başkanlık için dikkat çeken tavırSadettin Saran gözaltına alındı… Ali Koç’tan başkanlık için dikkat çeken tavırSpor
Altını olanlar dikkat: İslam Memiş yeni rekoru açıkladıAltını olanlar dikkat: İslam Memiş yeni rekoru açıkladıEkonomi
