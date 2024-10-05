Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yla görüştü
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Toplantıda, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ülkelerle iş birliğinin karşılıklı kazanç temelinde sürdüğünü vurgulayarak, bu çerçevedeki çalışmaların daha da güçleneceğini belirtti.

İkili Anlaşmalar İmzalandı

Görüşmenin ardından Türkiye ile Sao Tome ve Principe arasında güvenlik, kolluk eğitimi ve enerji iş birliği alanlarında önemli anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacak.

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