Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sao Tome ve Principe Başbakanı Trovoada'yla görüştü

Toplantıda, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ülkelerle iş birliğinin karşılıklı kazanç temelinde sürdüğünü vurgulayarak, bu çerçevedeki çalışmaların daha da güçleneceğini belirtti.

İkili Anlaşmalar İmzalandı

Görüşmenin ardından Türkiye ile Sao Tome ve Principe arasında güvenlik, kolluk eğitimi ve enerji iş birliği alanlarında önemli anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacak.