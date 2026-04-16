Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’u Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Tören kıtasının selamlanması ve heyet takdimlerinin ardından liderler, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği gündemiyle görüşmeye geçti.

ÜST DÜZEY KATILIM VE TEKNİK HEYET

Görüşmede, Türkiye’nin Somali ile yürüttüğü enerji, güvenlik ve dış politika stratejilerinin koordinasyonunda yer alan kritik isimler hazır bulundu. Kabulde yer alan heyette şu isimler yer aldı:

Alparslan Bayraktar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

İbrahim Kalın: MİT Başkanı

Burhanettin Duran: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı

Akif Çağatay Kılıç: Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Resmi törenin ardından gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgesel istikrarın korunmasına yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Özellikle enerji kaynaklarının yönetimi ve güvenlik alanındaki ortak projelerin mevcut durumu değerlendirildi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri iş birliğinin sürekliliğini tescil etti.