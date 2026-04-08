Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında yürürlüğe giren ateşkes sonrası bölgedeki yeni denklemi değerlendirdi. Görüşmede, 40 gündür devam eden çatışma sürecinin ardından diplomasinin yeniden ön plana çıkarılması gerektiği belirtildi.

14 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ VE BARIŞ PENCERESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel düzeyde ağır maliyetlere yol açan 40 günlük gerilimin ardından sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, diplomatik çözüm için şu temel noktalara dikkat çekti:

İki haftalık ateşkes döneminin, kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlamak için azami verimlilikle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Barış sürecinin "kundaklanmasına" yönelik girişimlere ve süreci akamete uğratabilecek adımlara fırsat verilmemesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin krizin başından bu yana yürüttüğü aktif diplomasi trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle eş güdüm içerisinde yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğinin altını çizdi.

Ankara, bölgedeki istikrarın tesisi ve küresel güvenliğin korunması adına diplomatik kanalları açık tutma ve barış odaklı temasları derinleştirme kararlılığını sürdürüyor.