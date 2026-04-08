Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, savaşta sağlanan ateşkes süreci ve diplomatik çözüm arayışları masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında yürürlüğe giren ateşkes sonrası bölgedeki yeni denklemi değerlendirdi. Görüşmede, 40 gündür devam eden çatışma sürecinin ardından diplomasinin yeniden ön plana çıkarılması gerektiği belirtildi.

14 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ VE BARIŞ PENCERESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel düzeyde ağır maliyetlere yol açan 40 günlük gerilimin ardından sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, diplomatik çözüm için şu temel noktalara dikkat çekti:

İki haftalık ateşkes döneminin, kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlamak için azami verimlilikle değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Barış sürecinin "kundaklanmasına" yönelik girişimlere ve süreci akamete uğratabilecek adımlara fırsat verilmemesi gerektiği belirtildi.

Türkiye'nin krizin başından bu yana yürüttüğü aktif diplomasi trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Pakistan gibi dost ve kardeş ülkelerle eş güdüm içerisinde yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye'nin desteğinin artarak süreceğinin altını çizdi.

Ankara, bölgedeki istikrarın tesisi ve küresel güvenliğin korunması adına diplomatik kanalları açık tutma ve barış odaklı temasları derinleştirme kararlılığını sürdürüyor.

Süleyman Soylu: "Güneş yeniden Doğu'dan doğuyor"Süleyman Soylu: "Güneş yeniden Doğu'dan doğuyor"Gündem
Bakan Gürlek açıkladı: Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyorBakan Gürlek açıkladı: Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyorGündem
Prof. Dr. Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandıProf. Dr. Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlandıGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İşgalci İsrail'in Lübnan saldırılarında bugün 112 masum katledildi
İsrailli analistler yenilgiyi kabul etti: "Tek kazanan İran"
İsrail Lübnan'a saldırdı, Hürmüz Boğazı'nda geçişler durduruldu
Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyor
"Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz''
Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!
Mahalle mahalle risk haritası çıkarılıyor
Dev şebeke eş zamanlı baskınlarla çökertildi!
Televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorinde büyük indirim geliyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisi çekecekler dikkat!
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!