Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın hedefindeki Kanada Başbakanı'nı Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Washington’ın müttefiklerine yönelik baskı politikalarının arttığı bir dönemde Ankara’nın çok boyutlu diplomasi trafiğini hızlandırdığını ortaya koydu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; görüşme, Türkiye-Kanada ilişkilerinin kurumsal derinlik kazanması ve küresel güvenlik mimarisindeki ortak çıkarların tespiti odağında gerçekleşti. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri ve sınır güvenliği üzerinden zaman zaman hedef aldığı Kanada’nın Başbakanı Carney ile kurulan bu temas, Ankara’nın Atlantik içindeki ayrışmaları stratejik bir hassasiyetle takip ettiğini somutlaştırdı.

SAVUNMA VE ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ PROJEKSİYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine verilen stratejik önemi vurguladı. Özellikle Türkiye’nin son yıllarda atılım yaptığı sektörlerin altını çizen Erdoğan; enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanlarındaki yüksek iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu hamle, Ankara’nın teknoloji ve enerji güvenliği alanlarında alternatif ortaklık zeminlerini güçlendirme iradesi olarak değerlendirildi.

2026 SONUNA KADAR RESMİ ZİYARET HEDEFİ

Görüşmenin en somut çıktılarından biri de en üst düzey ziyaret takvimi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney’i 2026 yılı sona ermeden resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye’de ağırlamak istediğini bildirdi. Washington-Ottava hattındaki gerilimlerin gölgesinde gerçekleşen bu davet, Ankara’nın dış politikada "stratejik özerklik" ve "bağımsız eksen" kararlılığını bir kez daha teyit etti.

cumhurbaşkanı erdoğan Kanada Başbakan ankara davet
