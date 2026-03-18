Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgeyi kuşatan güvenlik buhranı ele alındı.

"BÖLGE GÜVENLİK BUHRANIYLA KARŞI KARŞIYA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasında yaşanan misilleme süreçlerinin bölgeyi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranına sürüklediğine dikkat çekti. Erdoğan, bu süreçte Umman'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK İRADESİ

Bölgedeki yangını söndürmek için diplomasinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi arabuluculuk dahil tüm diplomatik girişimlerden vazgeçmediklerini ve bu çabaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

NETANYAHU HÜKÜMETİNE SERT TEPKİ

Filistin meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa’ya girişleri engellemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazze’nin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, Barış Kurulu çalışmalarının iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Heysem bin Tarık’ın yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da kutladı.