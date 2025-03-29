Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, Gazze’deki son durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in saldırıları ve Gazze’deki insani kriz ele alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, Gazze’deki son durumu görüştü
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in artan saldırıları nedeniyle Gazze’deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, Filistinlilerin ancak birlik içinde hareket ederek bu zorlu süreci aşabileceklerini ifade etti.

Türkiye’nin her platformda Filistin’in haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının en kısa zamanda barış ve huzura kavuşmasını diledi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas’ın Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

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