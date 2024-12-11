Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki tarafın önemli konuları ele aldığı belirtildi.

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