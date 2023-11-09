Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi Gazze'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'da, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'de yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar vardı. Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de gündeme alındı. İletişim Başkanlığı'nın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölge ve dünya barışına hizmet edeceğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatının, düzenlenecek olağanüstü zirvede adil bir çözüme ulaşmak için gayret sarf etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin garantör sorumluluğunu alarak meseleyi çözüme kavuşturmaya hazır olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.