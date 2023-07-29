Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi olacak mı? Putin'den Azak komutanları açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, 2. Rusya-Afrika Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planına dair açıklama yaptı. Putin ayrıca Azak komutanlarının Ukrayna'ya teslim edilmesiyle ilgili de konuştu.
2. Rusya-Afrika Zirvesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi kabul ettiğini belirtti.
Azak komutanlarının Ukrayna'ya teslim edilmesiyle ilgili de konuşan Putin, "Daha önceki müzakerelerde Azak Savaşçılarının çatışmanın sonuna kadar Türkiye'de kalması kararlaştırıldı, bu olmadı." ifadelerini kullandı.
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