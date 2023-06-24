Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde ana gündem Rusya'daki Wagner grubunun kalkışma girişimi oldu. Erdoğan, Türkiye'nin yaşananların çözülmesi bağlamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi.
Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
# recep tayyip erdoğan # vladimir putin # rusya # türkiye # Wagner