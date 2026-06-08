Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile görüştü. Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

MASADA KRİTİK O İSİMLER YER ALDI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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