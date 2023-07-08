Cumhurbaşkanı Erdoğan-Zelenski görüşmesi sonrası ortak açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenski'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Sayın Zelenski ve heyetini misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos'ta Lviv'de gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık.

- Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu güçlendi. Savaşta, Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü savunuyor. Ukrayna'nın bağımsızlığna olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik.

- Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çaba harcayan ülke olduk. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise BM ile yürüttüğümüz arabulucuk neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da sona erecek süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum.

"UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİNİ HAKEDİYOR"

Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini söyledi:

- Ukrayna, NATO'ya üyeliği hakediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır.

"TAHIL KORİDORUNDA NETİCE ALACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUM"

Erdoğan tahıl koridoru konusunda şunları söyledi: