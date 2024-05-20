Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı! "Bölgemizin huzuru için verdiği çabalara şahitlik eden mevkidaşı olarak..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı! "Bölgemizin huzuru için verdiği çabalara şahitlik eden mevkidaşı olarak..."
Editör: Uğur Çam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız."
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