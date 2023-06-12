Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'yi tanıtma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Kuzey Kıbrıs'tan kuzeye baktığımız zaman, gerçekten dünyada söz sahibi, belirgin bir ağırlığı olan ve sadece bölgesel bir güç değil, küresel güç olma yolunda sizlerin önderliğinde Türk Dünyasının da bu konuda büyük bir umudu ve hayali oluşmuştur.

- Hâlâ çeşitli oyunlar ve entrikalarla aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlar ve 5. kol faaliyetiyle KKTC'yi içerden bölme ve bizim ana vatanla olan ilişkilerimizin daha da pekişmesine engel olmaya çalışanlara verdiğiniz mesajlar esasen bir mesaj niteliğindedir.

- Bundan 2 yıl kadar önce Cenevre'de benim sunduğum 6 maddelik bir öneriyle artık federasyon temelinde bir anlaşmanın geride kaldığını, Annan Planı'ndan sonra oynanan oyunların açıkça ortaya çıktığını, Rum-Yunan ikilisinin esasında hiçbir zaman bizleri eşitlik içerisinde bir anlaşmada samimi olmadıklarını, onların niyetlerinin bu adada azınlığının çoğunluğu yöneteceği ve bizim Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızın kopartılması, yine 0 asker 0 garanti noktasında bir anlaşmadan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük haklarının son bulacağı bir tehlikeye bizi sürüklemek istemişlerdir.

- Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir

- Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içerisindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Seçimler bir demokrasi şöleni içinde, Türk milletine yakışır şekilde gerçekleşti. Göreve başlamamızın ardından ilk yurt dışı ziyaretimizi KKTC'ye yaparak geleneğimizi devam ettiriyoruz. Buradan da Azerbaycan'a geçeceğiz, bu da bizim bir geleneğimizdir.

- Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Türkiye'den kablo yoluyla KKTC'ye elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır, bununla artık KKTC'de elektrik kesintileri sorunu kalmayacaktır. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı bir tutum izlemiştir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Bu gerçekleri görmezden gelenler adanın tek egemeni olma hayallerini sürdürüyor. Buna inanlara gerçeklerle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir. Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son toplantısı bundan ibarettir.

- Türkiye'nin ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Garantör ülke olarak her zaman diyaloğa öncelik verdik. Adadaki kardeşlerimizin huzur ve güvenliği, bizim huzurumuz demektir. KKTC'ye katkılarımızı devam ettireceğiz. Buradaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki vatandaşlarımızla eşit sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok.

- Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Bu denizlerde barıştan başka çıkış yolu yoktur. Barışı engellemek isteyenler olursa farklı proje yoluna geçmek durumunda kalırız. Biz istiyoruz ki önümüze engeller çıkarılmasın, Ege Deniz'i barış denizi olarak dünyaya mesajını versin.