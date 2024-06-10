Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye kritik ziyaret

12-13 Haziran İspanya, 14 Haziran İtalya, 9-11 Temmuz ABD. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran-Temmuz ajandası yoğun.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 ülkeye gidecek. Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi İspanya ve İtalya'da olacak.



İspanya ziyaretinin tarihi 12-13 Haziran. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in davetlisi olarak Madrid'e gidecek. İki ismin görüşmesinde Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı talebi ile ilgili son durum ele alınacak. Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yürütülen diplomatik girişimler de masaya yatırılacak.



Erdoğan, daha sonra G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için 14 Haziran’da İtalya’ya gidecek. Erdoğan, zirvede G7 üyesi ülkelerin liderleri ile bir araya gelecek.



Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde Gazze’de acil ateşkes ve insani yardım çalışmaları öncelikli gündem olacak.



Temmuz ayında ise Washington'da NATO Liderler Zirvesi var. Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington’da olacak. Bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Erdoğan’ın, bu kapsamda ABD Başkanı Biden ile görüşmesi de bekleniyor.