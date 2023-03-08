"ABD'nin terör örgütüne desteği sürüyor"

Diplomatik kaynaklar, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi sonrası basına bilgi verdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyareti için planlamaların yapıldığına açıklandı.

TAHIL KORİDORU

Tahıl Koridoru'nun 18 Mart'ta sona ermesi ve uzatılmasının görüşülmesine ilişkin yoğun çalışmaların sürdüğü belirtildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Doha'da BM Genel Sekreteri ile görüştüğünü aktaran diplomatik kaynaklar, BM Genel Sekreteri'nin Kiev'e ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

Tahıl Koridoru'na karşı Rusya'nın bazı itirazlarının sorulması üzerine ise, Rusya'nın karşı karşıya kaldığı gerçek sorunlar olduğu aktarıldı. BM Genel Sekreteri'nin ve Türkiye'nin yoğun çabaları olduğunu ve G20'de görüşülen bütün muhattaplara bu çabaların aktarıldığı belirtildi. Rusya'nın karşı karşıya kaldığı zorlukların henüz aşılamadığı belirtilirken, BM'nin bu sorunların aşılması yönünde yoğun çabaları olduğu aktarıldı.

ULUSAL FİNANS KURULUŞLARIYLA TOPLANTILAR

Donörler toplantısının tarihinin 16 Mart olarak konuşulması üzerine bu tarihte toplantı olmayacağını açıklandı. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olacağı için tarihin 16 Mart olmayacağını aktarılırken Zirve'den sonraki hafta toplantının yapılabileceği söylendi.

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’yle beraber, Strateji Bütçe Başkanlığı'nın uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılacak iş birliği için temel oluşturacak raporun hazırlığının devam ettiği aktarıldı. Dışişleri Bakanı'nın dün Oliver Varhelyi ile iki defa telefonda görüştüğü belirtilirken görüşmenin içeriğinin Donörler Toplantısı için hazırlıklar olduğu belirtildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA

Diplomatik kaynaklardan aktarılan bilgilere göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle alakalı görüşmeler devam ediyor. Yarın yapılacak toplantılarda İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat metninde yer alan taahhütlerinin madde madde yerine getirilip getirilemediği incelenecek. Türkiye tarafının İsveç ve Finlandiya'dan özellikle, terörizmin finansmanı, insan devşirme, propaganda vesaire, terör faaliyetleri dahil, bunların önlenmesine yönelik somut adımların atılmasını beklediği belirtildi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NİN GÖREV SÜRESİNİN DOLMASI

Diplomatik kaynaklar, NATO Genel Sekreteri'nin görev süresinin dolmasına ilişkin adaylar ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin tavrını belirteceğini söyledi.

TÜRKİYE-SURİYE-RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Moskova'da gerçekleşecek Türkiye-Suriye-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin diplomatik kaynaklar, teknik toplantının olacağını belirtti. Buna göre teknik toplantıda hazırlıkların yapılmasından sonra bakanlar tarih konusunda görüşecek. Teknik toplantıda tarihe ilişkin karar alınmayacak.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler sonrası Suriye'ye taziye telefonu açılmadığını belirtti. Suriye ile sadece insani yardımların ulaştırılması konusunda adımlar atıldı.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI'NIN SURİYE ZİYARETİ

ABD Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'ye yaptığı ziyaretle ilgili Dışişleri'nin gereken tepkiyi gösterdiğini belirten diplomatik kaynaklar, bu gerçekten bağımsız olarak ABD'nin terör örgütüne yönelik desteğinin sürdüğünü de aktardı.