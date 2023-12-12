Dış Politikada "Temenni" Sürüyor

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı ardından sözcü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. Ak Parti'nin gündeminde dış politika da yer aldı.

Dış Politikada "Temenni" Sürüyor
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Sözcü Çelik, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tehditleri devam ederken "Atina'yla yeni bir sayfa açma" temennisinde bulundu. Çelik, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifinde olduğunu da söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Atina'da yeni bir sayfa açmak ve kazan kazan temelinde süreci başlatmak üzere yaptığı açıklamalar bu bakımdan önemlidir. mesele bunları çözme iradesidir, aramızda çözülemeyecek büyük bir sorun yoktur' şeklinde iradeyi ifade etmiştir."
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