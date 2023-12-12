Dış Politikada "Temenni" Sürüyor

Sözcü Çelik, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tehditleri devam ederken "Atina'yla yeni bir sayfa açma" temennisinde bulundu. Çelik, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifinde olduğunu da söyledi.





"Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Atina'da yeni bir sayfa açmak ve kazan kazan temelinde süreci başlatmak üzere yaptığı açıklamalar bu bakımdan önemlidir. mesele bunları çözme iradesidir, aramızda çözülemeyecek büyük bir sorun yoktur' şeklinde iradeyi ifade etmiştir."