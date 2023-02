Çavuşoğlu ile Blinken görüştü: "Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile deprem bölgelerini gezdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Değerli mevkidaşım, dostum Antony ziyaretinden önce iki defa arayarak her seferinde dayanışma ifadelerini aktarırken, Türkiye'nin ilettikleri yardımlara ilaveten herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün deprem felaketinden etkilenen bölgede birlikte incelemelerde bulunduk. Birçok ABD kurum ve kuruluşu depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. ABD'de çok sayıda kişi ve kurum özellikle şirket bunların bazıları ile Antony de bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları da yardımlarda bulunuyorlar. Yardım kampanyalarında bulunuyorlar. Kedilerine de ç k teşekkür ediyoruz hem ABD yönetimine hem de ABD halkına. Bu zor zamanlarda verdikleri destek ve dayanışma için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yaptıkları görüşmede gündemde F-16 konusunun da olduğunu belirterek şunları söyledi:

- Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayiinde işbirliğinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 talebimiz ile ilgili son durumu bugün toplantıda ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin de süratle tamamlanması her iki tarafında yararınadır. Kongrede her zaman zorluklar çıkabiliyor. Bazı çevrelerce bu sürecin kongrede geciktirilmemesi ya da engellenmesi gerekiyor. Kongrenin de engelleyici değil destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Talebimizin karşılanması ikili ilişkilerimiz açısından da önemli fakat NATO'nun da savunma kabiliyetleri açısından son derece önemli. Kongre ile diyaloğunda ABD yönetimi de bunu açık net şekilde söylüyor.