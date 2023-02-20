Çavuşoğlu ile Blinken görüştü: "Tek taraflı yaptırımlar nedeniyle..."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken ile deprem bölgelerini gezdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Değerli mevkidaşım, dostum Antony ziyaretinden önce iki defa arayarak her seferinde dayanışma ifadelerini aktarırken, Türkiye'nin ilettikleri yardımlara ilaveten herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dün deprem felaketinden etkilenen bölgede birlikte incelemelerde bulunduk. Birçok ABD kurum ve kuruluşu depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. ABD'de çok sayıda kişi ve kurum özellikle şirket bunların bazıları ile Antony de bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları da yardımlarda bulunuyorlar. Yardım kampanyalarında bulunuyorlar. Kedilerine de ç k teşekkür ediyoruz hem ABD yönetimine hem de ABD halkına. Bu zor zamanlarda verdikleri destek ve dayanışma için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.

"F-16 TALEBİMİZ İLE İLGİLİ SON DURUMU BUGÜN TOPLANTIDA ELE ALDIK"

Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yaptıkları görüşmede gündemde F-16 konusunun da olduğunu belirterek şunları söyledi:

- ABD ile geniş bir gündemimiz var. Antony ile bir ay önce Washington'da Stratejik Mekanizma Toplantısı'nı gerçekleştirmiştik. Bu mekanizmanın toplantısını senede iki defa yapmak konusunda hem fikiriz. İkinci toplantıyı bu yılın ikinci yarısında yapmak istiyoruz ve arkadaşlarımız hazırlıklarına devam ediyor. Burada ortak amacımız ilişkilerimizde var olan fırsatları çoğaltarak somut kazanımlara dönüştürmek. Aynı zamanda sorunları ve sınamaları etkin bir şekilde yönetmek istiyoruz. Stratejik Mekanizma'nın temel felsefesi de budur.

- Ekonomi ve ticaret olumlu gündemimizin en önemli başlıklarından bir tanesi. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 32 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ediyor.

- Askeri ilişkilerimiz stratejik ortaklığımızın önemli boyutlarından biri. Ancak tek taraflı yaptırımlar nedeniyle savunma sanayiinde işbirliğinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Artık bunların aşılması gerekiyor. Yaptırımların da en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 talebimiz ile ilgili son durumu bugün toplantıda ele aldık. ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin de süratle tamamlanması her iki tarafında yararınadır. Kongrede her zaman zorluklar çıkabiliyor. Bazı çevrelerce bu sürecin kongrede geciktirilmemesi ya da engellenmesi gerekiyor. Kongrenin de engelleyici değil destekleyici bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Talebimizin karşılanması ikili ilişkilerimiz açısından da önemli fakat NATO'nun da savunma kabiliyetleri açısından son derece önemli. Kongre ile diyaloğunda ABD yönetimi de bunu açık net şekilde söylüyor.

TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği desteği konuştuklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

- Terörle mücadele her zaman ortak gündemimiz. Öncelikli gündem maddelerinden bir tanesidir. PKK/YPG'ye verilen desteğe ve FETÖ'nün mevcudiyetine son verilmesi hususundaki beklentilerimizi her zaman olduğu gibi bugün de vurguladık ve ABD tarafı bunu biliyor. Bazı konsolosluk meseleleri de bugünkü toplantımızda ele aldık. Özellikle vize süreçleri, vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde ciddi bir gecikme var. Bir ara hızlanma olmuştu fakat yine 6 aya kadar bekleme süreleri var. Bunların hızlandırılması konusundaki talebimizi bugün ilettik.

- Güvenlik duyuruları konusunda özellikle duyurulardan önce kendi aramızda daha iyi bir işgüdümü ve işbirliğinin olması gerektiğini vurguladık. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Güney Kafkasya gündemimizdeydi. Son zamanlarda hem benim hem de Antony'nin hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafı ile temasları oldu. Amacımız Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrarın barışın tesis edilmesi. Bu doğrultuda çaba sarfetmeye devam edeceğiz.

"NATO'NUN GENİŞLEMESİNİ DE DEĞERLENDİRDİK"

"NATO'nun genişlemisini de her zaman olduğu gibi değerlendirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

- Türkiye olarak iki aday ülkeden beklentilerimizi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte daimi komitenin toplantısı daha önce ara vermiştik. NATO'da Brüksel'de gerçekleşecek. Arkadaşlarımız orada hangi adımların atılıp atılmadığını muhatapları ile açıkça şeffaf bir şekilde değerlendirme imkanı olacak.

- İsrail-Filistin meselesini de değerlendirdik. Son zamanlarda atılan adımlardan endişe duyuyoruz. Özellikle illegal yerleşim ve Filistin topraklarını işgal çabaları ya da adımları sona erdirilmelidir. ABD'nin bu doğrultudaki açıklamalarını son derece doğru buluyoruz.

- Suriye konusunu da değerlendirdik. Depremden sonra Suriye halkına yapılacak ABD'nin de yardımları var. Diğer Suriye'de genel anlamdaki durumu da kısaca değerlendirme imkanımız oldu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: