Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, detaylara dair önemli bilgiler paylaştı.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası konularla ilgili gelişmelerin ele alınması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi:

"Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bu akşam (12 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum, Lübnan’daki gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde gelinen nokta ele alındı."

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