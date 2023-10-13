Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'a Gidiyor

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine Kahire’ye 2 günlük resmi ziyarette bulunacak.



Görüşmeler kapsamında, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Başta İsrail'in Filistin'e saldırıları olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.



Mısır, Gazze'nin Akdeniz dışındaki dünyayla tek bağlantı noktası olan Refah Sınır Kapısı'na sahip ülke olarak Gazzeliler için hayati öneme sahip...



Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin diplomasisini sürdürüyor. Fidan bu kapsamda, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. Görüşmede. İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze'deki insani durum ele alındı.