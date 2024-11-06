Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan’a gidiyor

Fidan, Atina’daki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri değerlendirecek ve önümüzdeki yılın başında Ankara’da yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. Toplantası’nın hazırlıklarını gözden geçirecek. Ayrıca, bu görüşme çerçevesinde, Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile güçlü bir çalışma ilişkisine sahip. Gerapetritis, 5 Eylül 2023 tarihinde Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki bakan, farklı uluslararası platformlarda da defalarca bir araya gelmişlerdi. Son yıllarda, Türkiye ile Yunanistan arasında önemli bir iyileşme gözlemleniyor ve ikili ilişkilerde olumlu bir ivme kazanılmış durumda.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde, işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımlar hız kazanmış durumda. İki ülke, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi mekanizmalar aracılığıyla sorunlarını çözme yolunda ilerliyor. Son iki yılda, bu ilişkilerde olumlu bir yönelim gözlemleniyor.

YDİK 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in eş başkanlığında 7 Aralık 2023’te Atina’da gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplamda 15 anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu gelişme, ikili ilişkilerdeki yeni bir dönemi işaret ediyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında 5,8 milyar dolar ile yeni bir zirveye ulaşmış durumda. Yıl sonuna kadar bu rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor. İki ülke liderlerinin belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, ulaştırma ve turizm alanlarında da ilişkilerdeki olumlu gelişmeler dikkat çekiyor. Kasım ve Aralık aylarında, İstanbul ve Atina’da denizcilik ve turizm alanlarında bakanlar arası toplantıların yapılması öngörülüyor.

Türkiye, ayrıca Ege’deki sorunların, bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve bu konuda görüşmelere hazır olduğunu Yunan tarafına her fırsatta ifade ediyor. Atina Bildirgesi’ne uygun şekilde, iki ülkenin söylemde ve sahada provokasyonlardan kaçınması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın (BTTA) ve Yunanistan’daki diğer Türk soydaşlarının hak ihlallerinin sona erdirilmesi yönündeki beklentisini de Yunan tarafına iletmeye devam ediyor.