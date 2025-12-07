Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’daki 23. Doha Forumu kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, “8 Aralık Hürriyet Günü” vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Türkiye’nin Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler değerlendirildi ve 10 Mart Mutabakatı’yla ilgili son durum ele alındı.