Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: İşte görüşmenin detayları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detayları Dışişleri Bakanlığı paylaştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Skoukry ile görüştü. İkilinin görüşmesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hakan Fidan ve mevkidaşının telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Skoukry'nin, Hakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği ifade edildi. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin ele alındığı vurgulandı.