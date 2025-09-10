Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı: Türk vatandaşlarına Nepal için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’deki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmeler sonrası Türk vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.”

Bakanlık açıklamasında, gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca ihtiyaç halinde vatandaşların şu numaralardan yetkililere ulaşabilecekleri belirtildi:

Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35
Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96
Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

