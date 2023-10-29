Dışişleri Bakanlığı'ndaki Diplomatik Kaynaklardan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kaynaklar, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Türkiye hakkında yaptığı son açıklamayla ilgili olarak, Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten ülkeden ayrılmış olduklarına dikkati çektiler.

Türk basınına bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi “İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibariyle ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibariyle Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi" dedi.

Aynı kaynak, “Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı” ifadesini de kullandı.

Geçtiğimiz günlerde basında İsrail kaynaklarına atfen çıkan haberlerde Büyükelçi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye’de görev yapan İsrailli diplomatların diplomatik kriz değil güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldıkları kaydedilmişti.