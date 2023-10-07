Dışişleri Bakanlığı, Filistin direnişinin başlattığı "Aksa Tufanı" harekâtıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yaşananların endişeyle karşılandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Aksa Tufanı" Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

- Bugün (7 Ekim) İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

- Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.