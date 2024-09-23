Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.