Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında "İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" açıklamasını yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

- İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler" vurgusu yapılan açıklamada, BMGK'ya işaret edildi: "Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır.
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