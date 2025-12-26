Dışişleri Bakanlığından Suriye’deki cami saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiyi hedef alan terör saldırısı hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilenerek şu ifadeler kullanıldı:

“Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, Suriye Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.”

Türkiye’nin, tüm tahriklere rağmen Suriye’nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

“Türkiye, istikrarını, güvenliğini, birlik ve beraberliğini tahkim etme iradesini tüm tahriklere rağmen sürdüren Suriye’nin yanındadır.”

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin Humus kentinin Vadi el-Dahab mahallesinde bulunan İmam Ali Camii’nde intihar eyleminde en az üç kişi hayatını kaybetmişti