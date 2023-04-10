Dışişleri'nden ABD'ye denizaltısı tepkisi: "Politikalarını gözden geçirmeye çağırıyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı askeri hamlelerine devam ediyor. Yunanistan’ı askeri üsse çeviren Washington yönetimi bu kez de ABD Donanmasına ait saldırı denizaltısını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi limanına demirledi. Türkiye ise politikasını gözden geçirmesi için ABD’ye çağrı yaptı.



ABD Donanmasına ait USS San Juan isimli deniz altının Güney Kıbrıs'a demirlemesine ilk açıklama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Rum tarafının silahlanmasını teşvik edecek adımlar attığı ifade edildi.



Konuyla ilgili Türkiye’den de açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "KKTC ile birlikte birçok kez vurguladığımız üzere, ABD’nin Kıbrıs Adası’ndaki dengeyi bozma pahasına attığı ve GKRY’yi silahlanmaya teşvik eden adımlar, bölgenin istikrarına ve Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir ve kalıcı çözümüne hiçbir şekilde katkıda bulunmamaktadır" denildi.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “ABD’yi bir kez daha bu politikalarını gözden geçirmeye çağırıyor; ülkemizin her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini hatırlatmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.