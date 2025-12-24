Dışişlerinden Hakan Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan’ın Şam’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmasının kesilmesine ilişkin tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve Suriye tarafının özür dilediği belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Dışişlerinden Hakan Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama
Yayınlanma: Güncellenme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’de katıldığı ortak basın toplantısında konuşmasının kesilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, Şam’da düzenlenen ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek, Gazze’deki gelişmelere ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Hakan Fidan’ın konuşması sırasında çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını ifade etti.

Açıklamada, bu durum üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkilinin, Fidan’ın sözlerinin tamamlandığını düşünerek basın toplantısını erken sonlandırdığı belirtildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediği vurgulandı:

"Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte dün Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Fidan, bir gazetecinin Miami’de yapılan Gazze konulu toplantı, Gazze Barış Kurulu’nun yapısı, görev alacak isimler ve Türkiye’nin bu kurulda yer alıp almayacağına ilişkin sorusunu yanıtladığı sırada toplantının sona erdiği anonsu yapılmış, görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir diplomatik sorun yaşanmadığını açıkladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildiBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildiSpor
Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jet Ankara’da düştüLibya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jet Ankara’da düştüGündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklamasıEkonomi
hakan fidan Dış işleri suriye şam
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama
Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jet düştü
27 şüpheli yakalandı!
“Bu rakamı ne asgari ücretli ne biz ne de kamuoyu kabul eder”
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti?
Asgari ücret belli oldu!
"Milli kimliğe özgü eserlerle geleceği inşa etmeliyiz"
"Asgari ücret tespit komisyonu değişmeli"
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapılacak
Çok Okunanlar
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK’ya sevk edildi
Hakan Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama Hakan Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama
27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu! 27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu!
Gram altından yeni rekor! Gram altından yeni rekor!
Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor? Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor?