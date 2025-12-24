Dışişlerinden Hakan Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’de katıldığı ortak basın toplantısında konuşmasının kesilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Keçeli, Şam’da düzenlenen ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını belirterek, Gazze’deki gelişmelere ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren Hakan Fidan’ın konuşması sırasında çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını ifade etti.

Açıklamada, bu durum üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkilinin, Fidan’ın sözlerinin tamamlandığını düşünerek basın toplantısını erken sonlandırdığı belirtildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediği vurgulandı:

"Dün (22 Aralık) Şam'da, Sayın Bakanımız ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşanmış; Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt veren Sayın Bakanımızın konuşması sırasında çevirmenin sesi toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmamıştır. Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır. Yaşanan bu durumdan ötürü Suriye tarafı heyetimizden özür dilemiştir."

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte dün Suriye’ye çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Fidan, bir gazetecinin Miami’de yapılan Gazze konulu toplantı, Gazze Barış Kurulu’nun yapısı, görev alacak isimler ve Türkiye’nin bu kurulda yer alıp almayacağına ilişkin sorusunu yanıtladığı sırada toplantının sona erdiği anonsu yapılmış, görüntüler sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir diplomatik sorun yaşanmadığını açıkladı.