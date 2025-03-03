Dışişleri'nden İsrail'in Gazze kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesini sert bir şekilde kınadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dışişleri'nden İsrail'in Gazze kararına sert tepki
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” denildi.

Açıklamada, Filistin halkını toplu şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulamanın, Gazze’deki ateşkesi kalıcı hale getirme çabalarını da tehdit ettiği vurgulandı. Ayrıca, “Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlaması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul’da Türk Dünyasının geleceği konuşuldu: Yeni küresel güç dengelemesiİstanbul’da Türk Dünyasının geleceği konuşuldu: Yeni küresel güç dengelemesiGündem
Dışişleri Bakanı israil
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu