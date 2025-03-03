Dışişleri'nden İsrail'in Gazze kararına sert tepki

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” denildi.

Açıklamada, Filistin halkını toplu şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulamanın, Gazze’deki ateşkesi kalıcı hale getirme çabalarını da tehdit ettiği vurgulandı. Ayrıca, “Gazze’ye insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması için uluslararası toplumun bir an önce harekete geçmesi ve İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlaması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.