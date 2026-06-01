Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına kınama!

Kudüs'te kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne yönelik yeni bir tecavüz girişimi, Ankara'nın sert tepkisine yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan
T.C. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve sonrasında gerçekleştirdiği provokatif eylemler hakkında yazılı bir kınama açıklaması yayımladı. Açıklamada, kutsal mekanda İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi adımlar "tehlikeli bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada öne çıkan satır başları, hukuki uyarılar ve uluslararası topluma yönelik çağrılar şunlardır:

"En Güçlü Biçimde Kınıyoruz"

Bakanlık tarafından yayımlanan resmi metinde, baskının boyutu ve sahada yaşanan saygısızlık şu sözlerle ifade edildi:

"İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz."


Uluslararası Hukukun Açık İhlali

Yapılan resmi değerlendirmede, bu tür sistematik baskınların münferit birer olay olmadığı, Kudüs'ün kadim statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tehlikeli planların bir parçası olduğu vurgulandı:

Hukuki Aşınma Hedefi: Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.
İstikrarsızlık Riski: Kutsal mekanların dokunulmazlığını hedef alan bu adımlar, halihazırda barut fıçısı olan bölgedeki istikrarsızlığı ve çatışma zeminini daha da derinleştirme riski taşımaktadır.
Dünyaya Acil Çağrı: "İsrail Üzerindeki Baskıyı Artırın"

Türkiye, Orta Doğu'daki din tabanlı gerilimleri tırmandıracak bu tehlikeli hamleler karşısında küresel aktörleri ve kurumları acilen sorumluluk almaya davet etti. Açıklamanın son bölümünde şu çağrı güçlü bir şekilde yinelendi:

"İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehli̇keli̇ provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz."

