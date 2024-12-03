Dışişleri’nden yeni atamalar: Görevler belli oldu!
Diplomatik kaynakların bildirdiğine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli büyükelçiliklere ve dış temsilciliklere atanan yeni isimlere görevlerini tebliğ etti.
Atamalar, Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik ilişkilerini güçlendirmek ve bölgesel iş birliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Görev dağılımı şu şekilde:
Büyükelçi Esra Cankorur, Dublin Büyükelçisi
Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Roma Büyükelçisi
Büyükelçi Gökhan Turan, Berlin Büyükelçisi
Büyükelçi Ali Murat Ersoy, Yeni Delhi Büyükelçisi
Birol Akgün, Bakü Büyükelçisi
Yakup Caymazoğlu, Amman Büyükelçisi
Büyükelçi Hakan Çakıl, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Ufuk Ulutaş, Taşkent Büyükelçisi
Büyükelçi Sadık Arslan, Singapur Büyükelçisi
Büyükelçi Mehmet Poroy, Abuja Büyükelçisi
Büyükelçi Lütfullah Göktaş, Abu Dabi Büyükelçisi
Büyükelçi Armağan İnci Ersoy, Panama Büyükelçisi
Büyükelçi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Managua Büyükelçisi
Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Bişkek Büyükelçisi
Elçi Melih Karalar, Wellington Büyükelçisi
Elçi Başak Genç Yüksel, Ulanbator Büyükelçisi
Elçi Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, Vagadugu Büyükelçisi
Elçi Emin Akseki, Saraybosna Büyükelçisi
Elçi Julide Kayıhan, Bangkok Büyükelçisi
Elçi Aytaç Yılmaz, Havana Büyükelçisi