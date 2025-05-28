Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu Dedeağaç tatbikatını anlattı: Trump dostluğu ile sorunlar çözülür mü?

Tatbikatta Amerikan ve Yunan askerlerinin yanı sıra NATO unsurlarının da aktif rol aldığı görülüyor. Tanklar ve askeri araçlar üzerinde NATO, ABD ve Yunanistan bayraklarının yer aldığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Gerçek mühimmatla icra edilen tatbikatta liman savunması, nehir geçişi ve hava saldırısı gibi senaryolar gerçekleştiriliyor.

Hacettepe Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, tatbikatın içeriğine ve taşıdığı siyasi anlamlara dikkat çekerek, Türkiye’ye karşı organize bir güç gösterisi yapıldığını vurguladı.

“Türkiye’ye karşı burada açık bir mesaj veriliyor. Burnumuzun dibinde gerçekleşen bu tatbikata ‘görmedim, duymadım’ diyemez bir devlet. Bu mesaj alınmıştır ve mutlaka not edilmiştir.”

Tatbikatın yalnızca askeri bir hazırlık olmadığını söyleyen Mutlu, NATO’nun Baltık’tan başlayan geniş bir lojistik hatla Yunanistan’a kadar yığınak yaptığını ve bunun bölgesel dengeleri doğrudan etkilediğini ifade etti.

“Tatbikatın temel amacı, Baltık’tan başlayarak Yunanistan sınırına kadar uzanan bir lojistik yığınak kurmak. Dedeağaç ve Ege adaları zaten silahlandırılmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti bu gelişmeleri elbette not ediyor ve gereken yanıtı verecektir.”

Mutlu, Türkiye’nin dış politika stratejisinde kişisel ilişkiler üzerinden yürütülen yaklaşımı da eleştirdi. Erdoğan ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye atıfta bulunan Mutlu, bunun uzun vadeli çözümler üretmediğini söyledi.

“Kişisel dostluklarla dış politika yürütülemez. Sisteme karşı sistemli bir yanıt verilmesi gerekir. Devlet aklıyla hareket edilmelidir.”

Tatbikatın başlamasına rağmen hükümet kanadından herhangi bir resmi açıklama yapılmaması eleştirilere neden oldu. Vatan Partisi başta olmak üzere bazı siyasi partiler, tatbikatın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını savunarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, daha önce benzer iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü. Ancak tatbikattan gelen görüntüler, NATO unsurlarının sahada aktif şekilde yer aldığını ortaya koydu.