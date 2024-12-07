Doha Forum 2024: Suriye zirvesi için kritik temaslar

Dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcıların yer aldığı Doha Forum 2024’e konuşmacı ve panelist olarak katılmak üzere Doha’da bulunan Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan’ın, forum kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de bir araya gelerek Suriye konusunun ele alınacağı Astana Formatı çerçevesinde görüşmelere katılması planlanıyor.

DOHA FORUM 2024: 3'LÜ SURİYE ZİRVESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında diplomatik temaslarını sürdürüyor. İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla bir araya gelmesi beklenen Fidan, forumun gündemindeki Suriye’deki gelişmelere ilişkin önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

DOHA FORUM NEDİR?

Doha Forum, dünya çapında karşılaşılan önemli sorunları tartışmak ve çözüm odaklı adımlar atmak amacıyla politika, ekonomi ve diplomasi liderlerini bir araya getiren küresel bir diyalog platformudur. Forum, daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefler.

Forumun stratejik iş birliği ortakları arasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu da yer alıyor.