Ege'de gerilim tırmanıyor: Yunan Bakan’dan 12 mil provokasyonu!

AK Parti hükümeti, Ege’deki egemenlik haklarımıza yönelik Yunanistan’ın provokasyonlarını "ihlal" olarak nitelendirip basitleştirirken, Yunanistan bu kışkırtıcı adımlarına devam ediyor.

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Ege'de gerilim tırmanıyor: Yunan Bakan’dan 12 mil provokasyonu!
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Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türk kıyılarına bakarak yaptığı konuşmada "Adalarımızın tamamının 12 mil karasuları hakkı var" ifadelerini kullandı.

Ege’de egemenliğimize yönelik provokasyonlar sürerken, Yunanistan’dan bir kışkırtıcı hamle daha geldi. Yunan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye kıyılarına komşu olan İleriyoz Adası’nda yaptığı konuşmada, Yunan adalarının 12 mil karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarına sahip olduğunu savundu.

Dendias’a ziyaret sırasında Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü Başkanı ile Genelkurmay Başkanı eşlik etti. İleriyoz’daki açıklamalarında, On İki Ada’nın stratejik önemine vurgu yapan Dendias, bu adaların Türkiye’ye yakınlığı nedeniyle jeostratejik olarak kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ayrıca Dendias, 12 mil meselesinin Türkiye gibi Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamamış ülkeler için de bağlayıcı olduğunu öne sürerek uluslararası hukuka atıfta bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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