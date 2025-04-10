Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti

Konuşmasında Türkiye’yi “en büyük Müslüman medeniyet” olarak tanımlayan Prabowo, “Türkiye bizim için Osmanlı İmparatorluğu’nun bir devamıdır. Aramızdaki tarihi ilişkileri hatırlıyor, bunu önemsiyoruz” dedi.

Duygusal bir ifadeyle konuşmasını sürdüren Prabowo, gençliğinde ilham aldığı liderleri şu sözlerle anlattı:

“Gençken benim kahramanım, benim ikonum Mustafa Kemal Atatürk’tü, Fatih Sultan Mehmet’ti.”

“Adaletin ve doğruluğun yanında yer alacağız”

Konuşmasında dünya düzenine dair mesajlar da veren Endonezya lideri, Türkiye ile iş birliğine dikkat çekti:

“Biz Türkiye’yle, belirsizliklerle dolu bu dünyada adaletin ve doğruluğun savunulması için yan yana durmak istiyoruz.”