Enerjide Türk-Rus ortaklığı! Türkiye doğalgaz dağıtımında kritik önemde

Kurulacak gaz merkezi ile Türkiye'yi enerjide bir üs haline getirme planları Türkiye ve Rusya için önemli bir gündem.

Rusya'nın askeri operasyonu ile birlikte enerjide zor günler geçiren Avrupa'nın da gözü kurulacak yeni merkezde... Peki projeye ilişkin son durum ne?

Bu önemli iş birliği ile igili açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Direktörü Biriçevskiy'den geldi.

Biriçevskiy Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin stratejik olduğuna dikkat çekti.

Doğalgaz dağıtım merkezine yönelik görüşmeler, iki ülke arasında üst düzey olarak yürütülüyor.