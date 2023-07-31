Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek! Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu. İşte görüşeyle ilgili detaylar...

Erdoğan ile Putin telefonda görüşecek! Kremlin'den açıklama geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği tarih merak ediliyor.

Vladimir Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği kritik ziyaretin tarihi henüz netleşmemişken Kremlin'den önemli bir açıklama geldi.

LİDERLER TELEFONDA GÖRÜŞECEK!

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus lider Putin'in 2 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşeceği edildi.

İki liderin yapacağı telefon görüşmesinde Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin tarihinin de konuşulması bekleniyor.

# cumhurbaşkanı erdoğan # vladimir putin # rusya
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