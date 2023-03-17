Erdoğan: "KKTC'nin tanınması için mücadeleyi sürdüreceğiz”

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gözlemci üye olmasının ardından ilk kez Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KKTC’nin katılmasıyla teşkilatın güçlendiğini söyledi. KKTC’nin tanınması için çağrı yaptı:

- Teşkilat olarak Kıbrıs Türk Halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da KKTC’nin tanınmasının ortak gaye olması gerektiğini söyledi.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak bugün aramızda olması bu açıdan çok anlamlıdır. Kıbrıs Türk halkının; egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır.

Zirvede ilk kez konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise tanınma için Türk Devletleri Teşkilatı’nın diğer üyelerinden de destek talep etti: